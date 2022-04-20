Аферисти, котрі користуються тяжким становищем людей, які через війну стали переселенцями, виманюють у них гроші під виглядом надання державних виплат.

Як повідомляють у МВС, щодня до кіберполіції надходить більше десятка подібних звернень. Зазначається, що шахраї розсилають SMS-повідомлення, в яких повідомляють про вилати та дають посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується вказати персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

якщо ж фінансова інформація розголошена, негайно звернутися до банку та заблокувати картку;

у разі підозри на шахрайські дії в Інтернеті — повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, що нещодавно у «Дії» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб: тепер можна не лише оформити статус ВПО, а й отримати виплати від держави — 2 тисячі гривень на місяць на одну дорослу та 3 тисячі гривень на дитину.

Фото Pixabay

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