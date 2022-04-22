«Освячував техніку рф і здавав місцевих»: на Київщині викрили зрадника України

Мешканцю Макарівської об'єднаної територіальної громади, де були виявлені братські могили та закатовані цивільні, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, мешканець села Андріївка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими російської федерації, співпрацював із загарбниками, — йдеться у повідомленні. — Підозрюваний в умовах воєнного стану надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Крім того, він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких російські військові потім грабували».

А верх цинізму зрадника — чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ. Відомо, що підозрюваний під вартою.

До слова, армія РФ знищила інфраструктуру Андріївки на понад 60%, це найбільша кількість руйнувань серед населених пунктів Макарівської ОТГ.

Раныше СБУ викрила кілька агентурних мереж ворога.

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