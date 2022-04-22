Гауляйтер Каховки та фігурант кримінальної справи про державну зраду Павло Філіпчук (на фото), який вживає наркотики та веде себе неадекватно, погрожує підприємцям і керівникам підприємств та установ міста арештами. Про це повідомив місцевий журналіст Олег Батурін.

«Стало відомо про „наказ“, який від імені колаборанта надіслав до місцевих комунальних підприємств. „Призначений“ російськими окупантами гауляйтер Каховки вимагає від підприємців і керівників погасити всю заборгованість за комунальними платежами до 25 квітня 2022 року, — розповідає Олег Батурін. — Кожному, хто порушить його наказ, він погрожує арештувати і відправити на якісь „громадські роботи“. Що цікаво, комунальне підприємство теплових мереж „Каховтеплокомуненерго“ Павло Філіпчук назвав „Каховтеплокуммунэнерго“. Принаймні, про створення нового підприємства з такою дивною назвою в місті ніхто не чув».

Як повідомили в російських пропагандистських телеграм-каналах 19 квітня, нова «адміністрація» Каховки «почала вибудовувати систему управління містом, також йде формування бюджету». Ця інформація подана з посиланням на гауляйтера міста, який себе називає «главой временной военно-гражданской администрации Каховки Херсонской области», Павла Філіпчука.

Нагадаємо, гауляйтером Генічеська окупанти назначили активіста «русської весни» у Криму.

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