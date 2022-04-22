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Події

Чотири дні жила в будинку з трупами мами та сестри: 17-річна мешканка Ірпеня розповіла, як рашисти закатували її близьких

17:58 22 квітня 2022
Насильство

Українська омбудсменка Людмила Денісова, яка раніше розповіла, як два рашисти в Ірпені зґвалтували двадцятирічну вагітну жінку, повідомила про ще один злочин окупантів під Києвом.

«На спеціальну телефонну лінію Уповноваженого з надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, які дозволили опублікувати цю історію. В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15-ти років. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку чотири дні жила з трупами в будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі» , — пише Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережах.

Дівчина також розповіла, що поки що вбивали рідних, її тримали і не чіпали, оскільки «вона потвора». Їй сказали: «Живи і передай іншим». Тепер із дівчиною працюють психологи.

За інформацією омбудсменки, з 1 квітня, коли почала працювати спеціальна телефонна лінія з надання психологічної допомоги, на неї звернулося вже понад 400 людей. Більшість звернень — у зв'язку зі статевими злочинами, скоєними військовими росії. Їхня кількість зростає щодня.

Матеріал «Карину перед убивством рашисти ґвалтували та катували»: історія дівчини, яка переїхала до Бучі з Донбасу" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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