Чотири дні жила в будинку з трупами мами та сестри: 17-річна мешканка Ірпеня розповіла, як рашисти закатували її близьких

Українська омбудсменка Людмила Денісова, яка раніше розповіла, як два рашисти в Ірпені зґвалтували двадцятирічну вагітну жінку, повідомила про ще один злочин окупантів під Києвом.

«На спеціальну телефонну лінію Уповноваженого з надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, які дозволили опублікувати цю історію. В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15-ти років. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку чотири дні жила з трупами в будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі» , — пише Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережах.

Дівчина також розповіла, що поки що вбивали рідних, її тримали і не чіпали, оскільки «вона потвора». Їй сказали: «Живи і передай іншим». Тепер із дівчиною працюють психологи.



За інформацією омбудсменки, з 1 квітня, коли почала працювати спеціальна телефонна лінія з надання психологічної допомоги, на неї звернулося вже понад 400 людей. Більшість звернень — у зв'язку зі статевими злочинами, скоєними військовими росії. Їхня кількість зростає щодня.

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Фото Pixabay

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