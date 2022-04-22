«Склади зброю і йди додому»: мати з Волині записала звернення до сина, який воює за рф

Українська мати звернулась до свого сина Дмитра, який служить в армії рф, хоча є уродженцем Волині. Жінка закликала його скласти зброю і не вбивати співвітчизників. Про це повідомляє УСБУ у Волинській області. Відомо, що у 2012 році чоловік переїхав до родичів в Росію, а в 2017 році закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресора. Востаннє син спілкувався з мамою в березні, проте не зізнався їй в тому, що воює проти України.

«Сину, вернися в рідну Україну. Ти знаєш, які в нас землі, трудолюбиві та мирні люди. Ти знаєш, що тут твоя рідна стежина, хатина, — заявила матір солдата Ольга на відео. — Тут поховані твої бабусі, які так тебе любили. Поряд могила тата. Я благаю тебе, склади зброю, повертайся до рідної хати, де на тебе чекаю я та вся наша родина. Сину, невже тебе так за зомбувала російська влада? Ми захищаємо свій народ, землю. А за що воюєте ви? Я прошу українських матерів, сини яких теж служать на стороні ворога, піти за моїм прикладом. Може, хоч так ми врятуємо їм життя, а головне — іншим українцям».

Відомо, що Дмитро є заступником командира роти однієї з бригад спеціального призначення збройних сил рф, нині він воює на Херсонському напрямку у складі окупаційних військ, де проходять запеклі бої.

Нагадаємо, військами російських загарбників, які атакували місто Буча, керува уродженець Київщини капітан першого рангу ЗС РФ Ігор Татарченко.

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