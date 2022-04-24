Погрожували зґвалтувати кийком: історія викраденого решистами священника, якому вдалося вибратися з окупованого Херсона

Священник Православної церкви України Сергій Чудинович із тимчасово окупованого росіянами Херсона заявив, що російські військові піддавали його тортурам, погрожували розправою з рідними та зґвалтуванням. Про це він розповів у Facebook.

«Мене звинувачували в участі у діяльності диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ, звинувачували у тому, що я є членом територіальної оборони. Це не так, звичайно… Заламали руки, сказали., що життя моє закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вони мене вб'ють, застрелять. Привели мене в інше приміщення… там почали бити дубинкою в ділянку серця», — сказав священник.

За словами Чудиновича, йому не давали пити, не водили в туалет, били по ногах, душили, зв'язували руки скотчем ззаду. На допиті замість води дали горілки. Загарбники погрожували, що дістануться і до його родини.

Потім, розповів священник, з нього зняли джинси й труси і стали погрожувати, що зґвалтують кийком. Чудинович зізнався, що його охопила паніка, і коли від нього почали вимагати згоду на співпрацю, він погодився. Тепер йому за це дуже соромно, тож священник вирішив розповісти про все публічно.

«Я хочу, щоб кожен почув, як вони поводяться з людьми, з якими потім роблять відео, щоб вони говорили, що поводилися з ними добре і ніякого насилля над ними не чинили», — сказав Чудинович.

Коли його нарешті відпустили, він тиждень поводився як раніше, а сам готував втечу з Херсона. 6 квітня священник перебрався на територію, підконтрольну Україні, де прийшов у відділок поліції та зробив відповідну заяву.

Користувачі соцмережі дуже раді, що священнику вдалося врятуватися і у коментарях морально підтримують його.

Зазначимо, що Сергій Чудинович — настоятель церкви Пресвятої Богородиці, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер. 30 березня вранці представники так званої «міліції» викрали священника просто з церкви. У храмі провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх. Увечері того ж дня Чудиновича відпустили.

Як писали «ФАКТИ», раніше в окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).

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