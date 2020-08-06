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Происшествия

В страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека: первые детали и фото трагедии

18:47 6 августа 2020
ДТП

В четверг, 6 августа, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором погибли три человека и два пострадали. В этот же день под Киевом в страшном тройном ДТП погиб водитель.

В аварии на Столичном шоссе столкнулись два автомобиля BMW. В результате столкновения три человека погибли на месте и двое пострадали.

Спасателям пришлось вытаскивать людей из искореженных машин с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта.

Раненых передали бригаде скорой помощи, сообщили в ГС ЧС.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, на днях в тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей.

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В страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека: первые детали и фото трагедии

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