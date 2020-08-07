- 08:43 Пытавшийся покончить с собой мужчина обстрелял полицейских в Харькове
- 08:29 В России разразились угрозами ядерного удара в случае любой ракетной атаки врага
- 08:15 «Барселона» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:02 Захватывали малышей в детском саду и устраивали взрывы во время митингов: хроника терактов в независимой Украине
- 07:50 Сотрудники Facebook еще год будут работать дома из-за пандемии коронавируса
- 07:33 Чем опасен загар и что делать при солнечном ожоге: на прямой линии «ФАКТОВ» дерматолог
- 07:22 Футболист сборной Украины Зинченко женился на Владе Седан
- 07:10 Дожди с грозами и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели
- 06:43 "Легко отделался": инфицированный COVID-19 нардеп сообщил о своем выздоровлении
- 06:10 Признал свою вину: капитану затонувшего «Делфи» вынесли приговор
- 05:32 В Польше арестовали человека, предлагавшего взятку Новаку
- 04:10 Готов был приютить Януковича: Лукашенко рассказал об отношениях с беглым украинским президентом
Пытавшийся покончить с собой мужчина обстрелял полицейских в Харькове (видео)
В четверг, 6 августа, в Харькове мужчина, который намеревался совершить самоубийство, выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульных. Ранее в Прикарпатье мужчина стрелял в полицейских во время обыска.
Инцидент в Харькове произошел около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев.
Прибывшие на место патрульные, обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой, сообщили в областном главке полиции.
Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти — убьет себя.
Внимание! На видео нецензурная лексика
После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции.
Намерения свести счеты с жизнью мужчина ранее высказывал в социальной сети. Причиной его поступка стала неразделенная любовь.
Стрелка задержали. Ему грозит 5 лет тюрьмы.
Напомним, в Полтавской области полиция во время операции по задержанию автовора, подозреваемый достал гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже злоумышленник вместе с сотрудником полиции скрылся на автомобиле. Потом мужчина пустился в бега. Преступника искали 6 дней. Когда полицейские пытались его задержать, он угрожал им взрывом гранаты. В первый день августа он был ликвидирован полицейским спецназом КОРД.
63
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 752 мм