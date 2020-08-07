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Происшествия

Пытавшийся покончить с собой мужчина обстрелял полицейских в Харькове (видео)

8:43 7 августа 2020
ножи и пистолет

В четверг, 6 августа, в Харькове мужчина, который намеревался совершить самоубийство, выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульных. Ранее в Прикарпатье мужчина стрелял в полицейских во время обыска.

Инцидент в Харькове произошел около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев.

Прибывшие на место патрульные, обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой, сообщили в областном главке полиции.

Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти — убьет себя.

Внимание! На видео нецензурная лексика



После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции.

Намерения свести счеты с жизнью мужчина ранее высказывал в социальной сети. Причиной его поступка стала неразделенная любовь.

Стрелка задержали. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Полтавской области полиция во время операции по задержанию автовора, подозреваемый достал гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже злоумышленник вместе с сотрудником полиции скрылся на автомобиле. Потом мужчина пустился в бега. Преступника искали 6 дней. Когда полицейские пытались его задержать, он угрожал им взрывом гранаты. В первый день августа он был ликвидирован полицейским спецназом КОРД.

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