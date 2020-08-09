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«Работают» в харьковских супермаркетах: в сети показали видео с наглыми воровками

18:07 9 августа 2020
супермаркет

В Харькове в супермаркете произошла кража — у женщины вытащили кошелек с деньгами и документы. В Николаеве за кражи в супермаркете мама и дочь получили срок.

Инцидент в Харькове произошел 9 августа в супермаркете на Алексеевке.

На ролике, опубликованном на странице «Харьков 1654» в Facebook, видно, как пострадавшая женщина отвернулась от своей тележки с продуктами к прилавку. А в это время одна из воровок ловко с помощью платка что-то вытащила из сумки, которая стояла в тележке, и отошла в сторону другой женщины, явно ее прикрывающей.

Напомним, ранее в киевском супермаркете у ребенка украли самокат. А в Полтаве из магазина украли ящик с деньгами, собранными для онкобольных детей.

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