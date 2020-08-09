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«Работают» в харьковских супермаркетах: в сети показали видео с наглыми воровками
В Харькове в супермаркете произошла кража — у женщины вытащили кошелек с деньгами и документы. В Николаеве за кражи в супермаркете мама и дочь получили срок.
Инцидент в Харькове произошел 9 августа в супермаркете на Алексеевке.
На ролике, опубликованном на странице «Харьков 1654» в Facebook, видно, как пострадавшая женщина отвернулась от своей тележки с продуктами к прилавку. А в это время одна из воровок ловко с помощью платка что-то вытащила из сумки, которая стояла в тележке, и отошла в сторону другой женщины, явно ее прикрывающей.
Напомним, ранее в киевском супермаркете у ребенка украли самокат. А в Полтаве из магазина украли ящик с деньгами, собранными для онкобольных детей.237
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
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