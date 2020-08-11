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Поджог машины Богдана в Киеве: момент попал на видео
Автомобиль Tesla, который сожгли в Киеве в ночь на вторник, 11 августа, таки принадлежит экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.
Эту информацию бывший высокопоставленный чиновник подтвердил в комментарии «Украинской правде».
Тем временем в сеть попало видео с моментом поджога авто — неизвестный мужчина с сумкой подошел к машине, оставил свой груз и ушел, после чего машина загорелась. Видео опубликовало издание «Страна».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе подожгли автомобиль Mercedes-Benz S63 AMG, на которой ездил адвокат Максим Болдин. Поджог совершили прямо под офисом юриста.745
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