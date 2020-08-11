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Происшествия

Пьяный водитель Lexus снес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (фото, видео)

12:38 11 августа 2020
ДТП на аллее Героев Небесной Сотни

Рано утром во вторник, 11 августа, в Киеве нетрезвый водитель на Lexus снес клумбы с цветами на аллее Героев Небесной Сотни и спокойно уехал. Ранее под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — столкнулись грузовик и автобус.

Фото и видео этого ДТП в сеть выложил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Чего, в принципе, и следовало ожидать. Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался», — пишет Билошицкий и добавляет, что водителя остановили и задержали на улице Институской.

По словам полицейского, мужчину предупредили, что в случае невыполнения законного требования работника полиции, он будет задержан: «Согласно ст. 44 ЗУ „О Национальной полиции“ к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ „О Национальной полиции“ — спецсредство наручники».

На нарушителя составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122−4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе задержали крепко выпившего водителя, который представлялся полковником и разъезжал на престижном авто по пешеходной дорожке пляжа «Лузановка», задевая людей.

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