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На Одесчине мужчина вступился за беременную соседку и получил пулю в шею (фото)
В Белгород-Днестровском полицейские разыскивают мужчину, который ранил из пистолета соседа, вступившегося за супругу стрелка. Ранее в столице задержали водителя, ранившего случайную свидетельницу инцидента на дороге.
Как сообщают в ГУНП в Одесской области, раненого 37-летнего жителя Белгород-Днестровского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Полицейские, прибывшие на место ЧП, установили, что, по предварительным данным, 36-летний житель многоэтажки оскорблял и толкал свою беременную жену. Их сосед, увидевший упавшую женщину, вступился за нее. В ответ ее муж несколько раз выстрелил в соседа, попав ему в район шеи, и сбежал.
«Правоохранители устанавливают его местонахождение. Действия правонарушителя следователи квалифицировали по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — сообщают в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах полиция задержала мужчину, который во дворе многоэтажки ранил своего оппонента из пистолета. Инцидент произошел после того, как нетрезвый стрелок потребовал «прекратить шум» от компании, которая чинила авто во дворе. Раненый дождался, пока у стрелка закончатся патроны, и поломал ему руку.
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