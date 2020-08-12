В Херсоне переполох из-за найденной в многоэтажке "взрывчатки"

В Херсоне во вторник, 11 августа, жителей пятиэтажного дома по улице Крымской в Днепровском районе, пришлось эвакуировать из-за подозрительного устройства с проводами, который обнаружили в подъезде. Напомним, в конце июля пришлось экстренно эвакуировать 4 тысяч посетителей ТРЦ в Харькове.

В полицию жительница дома обратилась около 14:10, сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Херсонской области.

Неизвестный прикрепил предмет к мусоропроводу.

После того, как взрывотехники осмотрели устройство, они установили, что основу конструкции представляет собой светодиодный фонарик, к которому проводами были подключены пальчиковые батарейки.

Опубликованы фото.

Жильцов вывели во двор

Поиски «минера» продолжаются.

Напомним, 8 августа действующее взрывное устройство обезвредили в Печерском районе Киева. Его установили на входе в офисное помещение.



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