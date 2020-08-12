27.47 / 27.69 32.05 / 32.54
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Херсоне переполох из-за найденной в многоэтажке "взрывчатки"

9:28 12 августа 2020
В Херсоне переполох из-за найденной в многоэтажке «взрывчатки»

В Херсоне во вторник, 11 августа, жителей пятиэтажного дома по улице Крымской в Днепровском районе, пришлось эвакуировать из-за подозрительного устройства с проводами, который обнаружили в подъезде. Напомним, в конце июля пришлось экстренно эвакуировать 4 тысяч посетителей ТРЦ в Харькове.

В полицию жительница дома обратилась около 14:10, сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Херсонской области.

Неизвестный прикрепил предмет к мусоропроводу.

После того, как взрывотехники осмотрели устройство, они установили, что основу конструкции представляет собой светодиодный фонарик, к которому проводами были подключены пальчиковые батарейки.

Опубликованы фото.

Жильцов вывели во двор

Поиски «минера» продолжаются.

Напомним, 8 августа действующее взрывное устройство обезвредили в Печерском районе Киева. Его установили на входе в офисное помещение.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Подозреваемая

Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы (фото)

Больница в Одессе

«Не заметили» острый аппендицит у ребенка: одесситка отсудила у больницы 700 тысяч гривен

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Избиение протестующих в Минске

"Ребята, у нас ад!": рассказ очевидца массовых протестов и побоища в Минске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер