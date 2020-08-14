На Луганщине разоблачили и задержали бывшего «донского казака»-«милиционера ЛНР» (фото)

На Луганщине, в районе проведения операции Объединенных Сил контрразведчики СБУ разоблачили и задержали боевика незаконных вооруженных формирований. Напомним, ранее СБУ разоблачила бывшего украинского военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сначала он был стрелком в так называемой «Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона», а затем переквалифицировался в «народные милиционеры» «ЛНР».

По данным следствия, присоединиться к боевикам фигурант решил во время отбывания наказания в одной из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это оккупанты отпустил его на свободу.

Задержали его на подконтрольной Украине территории, где он поселился недалеко от мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Фото СБУ

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и части 2 статьи 260 («Участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях») Уголовного кодекса. Он взят под стражу.

Напомним, согласно свидетельству легендарного украинского добровольца Валерия Воронова (позывной «Вольф»), и первый, и второй корпуса так называемой «Народной милиции» на самом деле являются регулярными частями российских вооруженных сил, которые структурно входят в Южный военный округ со штабом в Ростове.

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