Маленькая Венеция: город в Закарпатье ушел под воду после сильного ливня (видео)

Закарпатский город Виноградов стал очередной жертвой стихии — 17 августа населенный пункт накрыл настолько сильный ливень, что улицы превратились в настоящие реки, с которыми «ливневки», естественно, не справились. Ранее аналогичным образом пострадал курортный Бердянск.

О масштабах бедствия свидетельствуют многочисленные фото и видео, опубликованные в сети местными жителями.

Судя по кадрам, больше остальных досталось улицам Ардовецкая и О.Гандеры.

«Наша маленькая Венеция», — прокомментировала фото Наталья Жупанина.

Ливнесток оказался бессилен

Напомним, в конце июля ураган едва не снес село на Буковине, а в заповеднике под Одессой градом убило сотни птиц.

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