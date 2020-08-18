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Вышла на прогулку и не вернулась: под Киевом пропала молодая мать с младенцем (фото)
В Вишневом под Киевом разыскивают 16-летнюю Алину Г., которая около 18:00 17 августа пошла на прогулку с полутомесячным сыном Артемом и не вернулась домой. По информации отделения полиции, в последний раз ее видели с коляской на улице Григория Сковороды. Напомним, в Одессе в конце июля разыскивали мать семимесячного мальчика, оставившую ребенка в общежитии у подруги, и уехавшую в неизвестном направлении.
Приметы девушки: на вид 16−17 лет, рост 162 см, волосы каштановые средней длинны, лицо овальное, глаза голубые. Была одета в серую футболку и джинсовые синие шорты выше колен.
Малыш был одет в белый комбинезон и шапочку.
Детская коляска — песочного цвета с ярко-красными вставками.
Всех, кто знает о месте нахождения разыскиваемой, просят обращаться на «горячую линию» полиции по номеру «102».
Напомним, в конце июня младенец в коляске погиб под колесами авто в Харькове.12
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