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Происшествия

В Мариуполе разыскивают "Деда Мороза", устроившего стрельбу в центре города

15:56 18 августа 2020
Грабитель в костюме

В Мариуполе произошла стрельба в жилом квартале — неизвестный в шапке и искусственной бороде Деда Мороза произвел 5 выстрелов в сторону охранника металлургического комбината. Тот получил ранение и был госпитализирован. Напомним, накануне драка со стрельбой произошла в центре Запорожья.

Поиски стрелка продолжаются.

Скрин с камер видеонаблюдения

Инцидент квалифицирован по статьям 15 и 115 Уголовного Кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»), сообщили в полиции Донецкой области.

С места инцидента изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также вещественные доказательства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о вооруженном конфликте в Сумах, где пьяный стрелок ранил мужчину и получил «ответку».

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