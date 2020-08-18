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В Мариуполе разыскивают "Деда Мороза", устроившего стрельбу в центре города
В Мариуполе произошла стрельба в жилом квартале — неизвестный в шапке и искусственной бороде Деда Мороза произвел 5 выстрелов в сторону охранника металлургического комбината. Тот получил ранение и был госпитализирован. Напомним, накануне драка со стрельбой произошла в центре Запорожья.
Поиски стрелка продолжаются.
Инцидент квалифицирован по статьям 15 и 115 Уголовного Кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»), сообщили в полиции Донецкой области.
С места инцидента изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также вещественные доказательства.
Ранее «ФАКТЫ» писали о вооруженном конфликте в Сумах, где пьяный стрелок ранил мужчину и получил «ответку».
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