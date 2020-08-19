Пытался напугать: в Каменском неадекват стрелял по детям

В Каменском Днепропетровской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу по детям во дворе жилого многоквартирного дома. Ранее похожий инцидент произошел в Бердянске Запорожской области.

Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, стрельба в Каменском велась пневматического оружия по детям, шумно игравшим во дворе.

Стрелок, который оказался пьяным, заявил полицейским,. что хотел напугать ребят, которые якобы ссорились под его окнами.

В результате стрельбы у одного ребенка остался синяк.

Злоумышленника задержали. У него изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование. Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на днях в Мариуполе мужчина в костюме Деда Мороза пятью выстрелами ранил охранника металлургического комбината. Пострадавшего госпитализировали.

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