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Масштабный пожар на Прикарпатье: горел деревообрабатывающий цех
Вечер четверга, 20 августа, выдался нелегким для спасателей Ивано-Франковщины: им пришлось ликвидировать масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. Несколькими днями ранее горел завод по производству подсолнечного масла «Майола» в соседней Львовской области.
О происшествии в селе Глубокое Богородчанского района сообщили в областном управлении ГСЧС.
Согласно информации спасателей, данные о пожаре в здании деревообрабатывающего цеха поступили к ним в 21.54.
По прибытии к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров.
К месту пожара сразу были направлены спасатели из Старых Богородчан, Солотвино и Подгорья.
В 22.54 им на подмогу вызывали резервное подразделение.
Всего к тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники.
О 23.30 пожар удалось локализировать, в начале следующих суток полностью ликвидировать.
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось сохранить нетронутым часть здания деревообрабатывающего цеха на площади 144 м.кв.
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