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Происшествия

На Донбассе от пули снайпера погиб боец с Тернопольщины (фото)

19:24 24 августа 2020
Владимир Рудик

Во время перемирия, объявленного на Донбассе с 27 июля, в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области погиб лейтенант ВСУ Владимир Рудик.

Рудик погиб в Луганской области ориентировочно 22 августа от пули снайпера. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк. Официальной информации от ВСУ о гибели бойца нет.

31-летний погибший был родом из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. 22−24 августа в Золотниковском сельсовете объявили траур по односельчанину.

Отметим, 22 августа, по данным штаба ООС, на Донбассе зафиксировали 1 обстрел — выстрел из ручного противотанкового гранатомета под Марьинкой Донецкой области. 23 августа обстрелы со стороны боевиков не велись.

Напомним, неделю назад Россия переправила на Донбасс модернизированное российское вооружение и беспилотники.

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