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"Праздничное" ДТП в Киеве: от удара авто "улетело" в парк, в числе пострадавших — ребенок (эксклюзивные фото с места аварии)
Несмотря на праздничную атмосферу понедельника, 24 августа, День независимости в столице завершился не совсем приятным инцидентом: под вечер на перекрестке улиц Туполева и Салютной не смогли мирно разминуться Kia и Volkswagen.
Корреспонденту нашего издания удалось побывать на месте аварии и предварительно выяснить следующие детали.
Автомобиль Kia двигался от проспекта Победы в сторону улицы Стеценко, а водитель Volkswagen намеревался повернуть налево.
Согласно требованиям ПДД, преимущество было у Kia. Тем не менее, автомобили столкнулись.
Во время удара пострадали трое находившихся в Kia людей — двое взрослых и один ребенок в возрасте около четырех лет.
Свидетели утверждают, что маленького пассажира сразу забрали на обследование, со взрослыми дела были похуже.
Впрочем, о состоянии всех пострадавших пока что конкретно ничего не известно.
В свою очередь, водитель Volkswagen и его пассажирка не пострадали, но от каких-либо объяснений и комментариев отказались.
Обстоятельства и причины этого столкновения предстоит выяснить следствию.
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"Праздничное" ДТП в Киеве: от удара авто "улетело" в парк, в числе пострадавших — ребенок (эксклюзивные фото с места аварии)
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