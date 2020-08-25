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Происшествия

"Праздничное" ДТП в Киеве: от удара авто "улетело" в парк, в числе пострадавших — ребенок (эксклюзивные фото с места аварии)

0:18 25 августа 2020
ДТП на перекрестке Туполева и Салютной

Несмотря на праздничную атмосферу понедельника, 24 августа, День независимости в столице завершился не совсем приятным инцидентом: под вечер на перекрестке улиц Туполева и Салютной не смогли мирно разминуться Kia и Volkswagen.

Корреспонденту нашего издания удалось побывать на месте аварии и предварительно выяснить следующие детали.

Автомобиль Kia двигался от проспекта Победы в сторону улицы Стеценко, а водитель Volkswagen намеревался повернуть налево.

Согласно требованиям ПДД, преимущество было у Kia. Тем не менее, автомобили столкнулись.

Во время удара пострадали трое находившихся в Kia людей — двое взрослых и один ребенок в возрасте около четырех лет.

Свидетели утверждают, что маленького пассажира сразу забрали на обследование, со взрослыми дела были похуже.

Впрочем, о состоянии всех пострадавших пока что конкретно ничего не известно.

В свою очередь, водитель Volkswagen и его пассажирка не пострадали, но от каких-либо объяснений и комментариев отказались.

Обстоятельства и причины этого столкновения предстоит выяснить следствию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что днем ранее, в воскресенье, смертельная авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр, где водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением, и легковушка въехала под прицеп грузового автомобиля Volvo FH 12420. От удара машина деформировалась, зажав водителя и пассажира, которые погибли при столкновении.

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