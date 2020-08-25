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Верховный суд отказал Стерненко: о чем просил активист
Дело активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения, будет слушаться в Приморском суде Одессы, хотя обвиняемый ходатайствовал, чтобы слушания были в Киеве.
Как написал Сергей Стерненко в своем Telegram-канале, он приводил основания того, что дело должно рассматриваться не в Одессе, а в столице.
«Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель „потерпевших“ живем в столице», — сообщил Стерненко.
Также он отметил, что в Одессе на суды имеет влияние мэр Геннадий Труханов, который, по мнению активиста, заказал нападение на него.
Но Верховный суд счел эти основания недостаточными.
«Решение приняла коллегия под председательством судьи Слинько, который признан недобросовестным и раньше оставлял в силе приговоры Павличенко и Луценко», — прокомментировал это решение Стерненко.
Ранее сообщалось, что одесскому активисту Сергею Стерненко суд изменил меру пресечения.
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