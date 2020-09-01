Пока под Киевом наркодилеры осваивают «кустарные» способы производства легких наркотиков, их «коллеги» из Львова давно поставили производство «дури» на научную основу.

Такой вывод можно сделать из сообщения прокурора Львовской области Ирины Диденко о том, что во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого правоохранителями обнаружена нарколаборатория, которая занималась производством метадона.

Как известно, «метадон» — полусинтетическое наркотическое средство, которое запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности.

«Цинизм местных дельцов впечатляет. Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как … нарколабораторию!», — пишет прокурор на своей станице в Facebook.

По версии следствия, организовали «производство» наркотиков четыре львовянина: заведующий лабораторией одного из львовских вузов (химик по профессии), а также совладелец кальян-бара и два его работника, которые выполняли функции фасовщика, распространителя и продавца наркотиков.

За один раз производилась партия весомо в 1 кг «метадона» (при том, что 1 грамм такого вещества на «черном рынке» стоит около 600 грн).

Интересно, что сами «дельцы» метадон не употребляли, а сбыт наладили через интернет-магазин.

«Товар» «клиентам» отправляли по почте, получив перед этим предоплату на счет.

При задержании правоохранителями была задокументирована партия наркотика весом почти 3 кг по «цене» в более 1 млн 800 тыс. грн.

Задержаны же они были при реализации партии весом более 1 кг цене «товара» по цене около 700 тысяч гривен.

«Сейчас готовим подозрения с предыдущей правовой квалификацией ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения», — отмечает Ирина Диденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в первые дни января была задержана сотрудница Офиса Генерального прокурора, которая оказалась причастной к сбыту метадона и других наркотических веществ.

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