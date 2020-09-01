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Сотрудник СБУ вымогал взятку долларами и...зерном (фото)

14:46 1 сентября 2020
Удостоверение сотрудника СБУ

На Николаевщине оперуполномоченный областного управления СБУ вымогал у местного фермера взятку — две тысячи долларов и 10 тонн зерна. Ранее на взятке за трудоустрйство в СБУ «погорел» майор спецслужбы.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, обвинительный акт по факту получения оперуполномоченным СБУ взятки направлен суд.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года сотрудник спецслужбы потребовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств две тысячи долларов США и 10 тонн зерна. За такое „вознаграждение“ страж порядка должен был не принимать мер по документированию факта выращивания предприятием сельхозкультур на территории Николаевской области без продления договора аренды земельного участка», — отмечают в ОГП и добавляют, что оперуполномоченного задержали во время получения суммы в валюте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ задержали в Киеве чиновника одного из департаментов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который вместе с двумя посредниками получил 70 тысяч долларов США за выдачу разрешительной документации.

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Сотрудник СБУ вымогал взятку долларами и...зерном (фото)

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