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Происшествия

За разбитый знак «Украина» жителя Луганской области посадили на два года

23:02 1 сентября 2020
КПВВ

Беловодский районный суд Луганской области признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Станично-Луганского района, который разбил знак «Украина». Ранее в районе Золотого-5 в плен сдался снайпер «ЛНР».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, досудебное расследование установило, что в июле 2020 года 52-летний мужчина умышленно разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Злоумышленник ранее уже был судим за хулиганство.

Прокуратура полностью доказала вину мужчины в совершении преступления. По факту хулиганских действий его приговорили к 2 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошел подрыв железнодорожного полотна — целью теракта был поезд с горючим.

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