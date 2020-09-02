Сотрудники харьковского института случайно убили несколько сотен летучих мышей (фото)

В Харькове, где недавно были спасены около сотни летучих мышей, произошел другой, более печальный инцидент с рукокрылыми, которые из-за миграции ищут временные пристанища на день.

О нем рассказывают авторы сообщения в группе Kharkiv Bat Group (в ней пишут специалисты-биологи, занимающиеся охраной и изучением таких мышей).

«Вчера утром нам позвонили из Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева с просьбой забрать большую группу летучих мышей, уже помещенных в коробку. Мы приехали на место через два часа, и были шокированы увиденным!» — описывают они случившие.

В большой коробке в несколько слоев лежало 473 мертвых летучих мышей, которые уже начали вонять. А так как коробку выставили на улицу, в нее набилось много мух.

К счастью, девять летучих мышей на поверхности коробки еще оставались живы, хотя и были очень обезвожены. Их пришлось изрядно искупать (так как сильно воняли), напоить в несколько этапов и покормить. У мышек есть небольшие травмы на крыльях, и они находятся на реабилитации. После осмотра ветеринара и выздоровления представители фауны полетят на свободу.

С остальными же летучими мышами, поясняют специалисты, люди поступили неправильно: животные умерли от перегрева в коробке, из которой не могли вылететь.

«В случае находки большой группы летучих мышей необходимо сажать их в несколько коробок или наволочек и сразу звонить специалистам или в зоопарк, экопарк!» — призывают биологи украинцев.

К тому же некоторые зоопарки, как писали «ФАКТЫ» охотно принимают летучих мышей у себя.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter