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Происшествия

К стрельбе в Украинке причастны граждане России

13:28 3 сентября 2020
Перестрелка в Украинке

В полиции выяснили, кто принимал участие в перестрелке, произошедшей накануне в населенном пункте Украинка Киевской области.

Как сообщает «РБК-Украина», установлены личности 22-х «стрелков» — 15 местных жителей и семи приезжих. Среди них есть и граждане Российской Федерации.

Отмечается, что полицейские провели обыски у десятерых участников инцидента в Украинке. Также сообщается, что было произведено до 10 выстрелов из травматического оружия и охотничьего ружья, и что участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление, изменив обстановку, собрав гильзы и уничтожив следы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года под Киевом в Броварах произошла серьезная перестрелка — видео вооруженного конфликта, во время которого, как утверждает автор, стреляли боевыми, выложили в сеть.

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