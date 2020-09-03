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Происшествия

Хуже Чикаго: город под Киевом расстреляли из огнестрельного оружия

1:30 3 сентября 2020
Стрельба

Вечером в среду, 2 сентября, неизвестные среди бела дня затеяли перестрелку в городе Украинка Киевской области — недалеко от Обухова, где в начале августа мужчина устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта.

В этот раз выстрелы раздались прямо у городского пляжа и жилых домов — а это одна из самых любимых зон отдыха горожан и гостей города, там всегда многолюдно.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пользователь Наталья Кудряшова.

«Что это разборки залетных злоумышленников или провокация против мирной и благополучной жизни местного населения?» — пишет возмущенная женщина.

Она же публикует и ролик с «разборками», на котором видно, как толпа мужчин общается у здания, затем слышны звуки выстрелов и видно людей, которые разбегаются.

В свою очередь, на странице «ЦЯПЕНКО.info» уточняется, что перестрелка произошла в ресторане «Де Бош».

«В районе городского пляжа Украинки произошла перестрелка. По свидетельству очевидцев, вооружена ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане «Де Бош», — сказано в сообщении.

Также авторы сообщения утверждает, что на месте стрельбы были раненные, а персонал после инцидента начал быстро собирать гильзы.

Инцидент прокомментировал экс-глава райуправления полиции Денис Ярославский.

«Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД», — иронизирует он.

Комментаторы в Сети не могут не согласится с ним — вряд ли у кого вызовет восхищение «работа» правоохранителей, направленная на повышение безопасности граждан:

Ранее «ФАКТЫ» писали о стрельбе уже в самой столице: в киевском Гидропарке иностранец ранил охранника.

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