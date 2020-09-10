Голод – не тетка? Водитель съела постановление полиции, чтобы не платить 51 грн штрафа
В среду, 9 сентября, в Центральном районе Мариуполя произошел необычный инцидент, который может служить еще одним доказательством того, что работа полицейских таит в себе немало «сюрпризов».
О происшествии рассказывается в ролике, размещенном правохранителями в Сети.
Как можно понять из видео, патрульные остановили женщину-водителя за то, что она ехала в автомобиле непристегнутой.
Составив постановление о правонарушении, полицейские попросили красавицу за рулем подписать его.
В ответ женщина начала страстно утверждать, что «на самом деле ехала пристегнутой», что «сняла ремень безопасности только перед прибытием копов»
Затем она долго препиралась, не желая ставить подпись на постановлении, имитировала звонок «во всеукраинскую полицию», и в итоге … съела копию документа.
Интересно, что подобные действия вряд ли спасут нарушительницу от наказания.
«Отметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок», — отметили в полиции.
Водителей также призвали пользоваться средствами пассивной безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда попытки избежать штрафа могут заканчиваться для нарушителя более плачевно: в Одессе горе-водитель получил вместо штрафа наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.119
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