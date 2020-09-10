Голод – не тетка? Водитель съела постановление полиции, чтобы не платить 51 грн штрафа

В среду, 9 сентября, в Центральном районе Мариуполя произошел необычный инцидент, который может служить еще одним доказательством того, что работа полицейских таит в себе немало «сюрпризов».

О происшествии рассказывается в ролике, размещенном правохранителями в Сети.

Как можно понять из видео, патрульные остановили женщину-водителя за то, что она ехала в автомобиле непристегнутой.

Составив постановление о правонарушении, полицейские попросили красавицу за рулем подписать его.

В ответ женщина начала страстно утверждать, что «на самом деле ехала пристегнутой», что «сняла ремень безопасности только перед прибытием копов» и т. д.

Затем она долго препиралась, не желая ставить подпись на постановлении, имитировала звонок «во всеукраинскую полицию», и в итоге … съела копию документа.

Интересно, что подобные действия вряд ли спасут нарушительницу от наказания.

«Отметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок», — отметили в полиции.

Водителей также призвали пользоваться средствами пассивной безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда попытки избежать штрафа могут заканчиваться для нарушителя более плачевно: в Одессе горе-водитель получил вместо штрафа наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

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