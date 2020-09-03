Вместо штрафа – 5 лет за решеткой: выпивший одесский автомобилист избил полицейского

В Одессе патрульные полицейские остановили авто, нарушившее ПДД. При общении с водителем выяснилось, что он пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в Киеве машина с пьяным водителем за рулем влетела в летнее кафе на Бессарабке, пострадал посетитель.

Во время оформления материалов об административном нарушении 37-летний водитель не реагировал на замечания. Он высказывал свое недовольство, используя исключительно нецензурную лексику, а потом и вовсе напал на одного из правоохранителей. В итоге 23-летнего патрульного доставили в больницу с травмой головы, а нарушителя задержали.

«Инцидент произошел в Киевском районе города, на улице Ильфа и Петрова. Дебошир вел себя вызывающе. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы как насилие в отношении работника правоохранительного органа (по ч.2 ст. 345 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в полиции.

Напомним, на днях в Киеве пьяный военный на авто тяжело травмировал трех девушек-курсанток, двоим пришлось произвести ампутацию ноги. Последнюю информация о состоянии девушек читайте здесь.



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