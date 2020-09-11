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Происшествия

В Киеве "заминировали" метро

17:50 11 сентября 2020
метро

В Киеве закрыли станции метро «Крещатик» и «Площадь Льва Толстого» из-за сообщения о минировании. Подобные инциденты в столице происходят довольно часто.

Станции закрыты на вход и выход, а также на пересадку, сообщили в столичном метрополитене.

Напомним, три дня назад в столичном метрополитене образовались огромные очереди из-за сбоя в системе — пассажиры с е-билетами и Kyiv Smart Card не могли пройти через турникеты.

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