Дело нардепа Юрченко: НАБУ опубликовало прослушку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало пленки, на которых зафиксированы разговоры с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко и его посредником — обсуждают взятку за законопроект об отходах.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, один из детективов бюро вышел на посредника нардепа — автора законопроекта. Он представился сотрудником промышленной компании, которая заинтересована в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.

После этого посредник представил работающего под прикрытием детектива Александру Юрченко, который заявил, что он инициатор законопроекта об отходах, и на нем «замыкаются» все вопросы по поправкам.

Ранее детективы НАБУ представили записи о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева.

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