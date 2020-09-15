Дело нардепа Юрченко: НАБУ опубликовало прослушку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало пленки, на которых зафиксированы разговоры с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко и его посредником — обсуждают взятку за законопроект об отходах.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, один из детективов бюро вышел на посредника нардепа — автора законопроекта. Он представился сотрудником промышленной компании, которая заинтересована в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.
После этого посредник представил работающего под прикрытием детектива Александру Юрченко, который заявил, что он инициатор законопроекта об отходах, и на нем «замыкаются» все вопросы по поправкам.
Ранее детективы НАБУ представили записи о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева.183
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter