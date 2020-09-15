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Происшествия

Подрыв военных под Шумами: стало известно, кто пострадал

16:40 15 сентября 2020
ВСУ

Украинские военные, подорвавшиеся в районе населенного пункта Шумы на Донбассе, отправились с инспекцией на место, где, как утверждали главари боевиков «ДНР», бойцы ВСУ оборудовали новые позиции.

Об этом в социальных сетях пишет волонтер Серж Марко (Александр Карпюк) и уточняет, что один из раненых — прапорщик 503-го отдельного батальона морской пехоты Виктор Залевский, а второй — полковник из Совместного центра по контролю и координации.

По его словам, еще один боец, подорвавшийся на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве 15 сентября — морпех из 36-й бригады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,"инспекцию" позиций ВСУ в районе Шумов отменили из-за того, что Россия и группировка из ОРДО выдвинули новые требования, в частности, расширить район «инспекции», провести там фото- и видеофиксацию и подписать совместный протокол.

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