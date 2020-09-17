Под Киевом похитили парня и оставили его привязанным к дереву в лесу: подробности и фото

В Буче (Киевская область) похитили 21-летнего парня — злоумышленники требовали у него деньги, угрожая убийством, забрали сумку и, привязав к дереву в лесу, оставили одного. Ранее в столице задержали похитителей киевского бизнесмена, требовавших от предпринимателя два миллиона долларов.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, парня силой затолкали в машину, когда он находился рядом с банкоматом — об этом в полицию сообщил свидетель ЧП.

Автомобиль, на котором скрылись похитители, заметили в Ирпене, где местные правоохранители задержали водителя и пассажира — уроженца Сумской области и гражданина Грузии.

В машине обнаружили гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки, а по месту жительства злоумышленников — оружие.

«Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе. Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по 15 лет тюрьмы получили трое граждан Узбекистана, похитивших в Одессе гражданина Турции, которые, не дождавшись выкупа, убили пленника.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter