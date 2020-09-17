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На Житомирщине подростка посадили на 14 лет за жуткое преступление

16:35 17 сентября 2020
На Житомирщине подростка посадили на 14 лет за жуткое преступление

Житомирский апелляционный суд подтвердил приговор несовершеннолетнему жителю Бердичева за жестокое убийство и разбой в виде лишения свободы на срок 14 лет. Напомним, в Ровно 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.

Как сообщила прокуратура Житомирской области, парень признан виновным в совершении преступлений, квалифицированных п. п. 4, 6 ч. 2 статьи 115 («Умышленное убийство с особой жестокостью»), ч. 4 статьи 187 («Разбой, направленный на завладение имуществом»), ч. 2 статьи 263 («Незаконное обращение с холодным оружием») Уголовного кодекса.

Преступление было довершено в мае 2018 года в Бердичеве. 17-летний парень напал с ножом на 75-летнюю соседку, завладев ее имуществом на общую сумму 12800 гривен.

Средства пожадобились ему для того, чтобы расчитаться с долгами.

Напомним, в конце августа в Черкассах беременная женщина зарезала подругу за долг по коммуналке, а в Одессе задержали мужчину, убившего двух человек, которые якобы на него напали.

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