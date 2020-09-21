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Происшествия

Спасатели объяснили дым в Киеве

12:13 21 сентября 2020
смог в Киеве

В понедельник, 21 сентября, часть Киева окутал смог. Сильный дым на левом берегу украинской столицы связывают с пожаром на мусорной свалке в Дарницком районе и тлением торфяников.

Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Киева приближается к отметке 200.

Как сообщили в столичном главке ГСЧС, в ходе ликвидации возгорания на Дарницкой свалке, пожар частично перекинулся на торфяники.

Сейчас общая площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Открытого огня нет. Спасатели продолжают пролив отдельных очагов тления.

В ликвидации пожара задействованы 4 пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 спасателя. Также на месте работают экскаваторы и грузовые автомобили для подвоза земли.

Напомним, смог над Киевом держался довольно длительное время весной этого года во время масштабных лесных пожаров Чернобыльской зоне и Житомирской области.

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Спасатели объяснили дым в Киеве

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