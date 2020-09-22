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Происшествия

Призывал к физическому устранению представителей власти: на Закарпатье разоблачили интернет-агитатора

18:53 22 сентября 2020
Оперативник СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность интернет-агитатора в Закарпатье. Напомним, накануне празднования Рош ха-Шана СБУ и полиция разоблачили интернет-пропагандиста, который публиковал в сети дискриминационные статьи об иудеях.

По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях, где публиковал провокационные материалы и призывал к физическому устранению руководства государства.

Пример пропагандистского "творчества"

По итогам судебно-лингвистической экспертизы было подтверждено, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Фигуранту производства сообщено о подозрении по части 2 статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о подозрении

Ранее сотрудники СБУ задержали интернет-агитаторов, пропагандировавших пророссийские идеи и агитировавших за «русскую весну». Один из них работал в Киеве, а второй — в Сумах.

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