Скандал на рейсе Киев – Анталия: украинских туристов выгнали из самолета под аплодисменты пассажиров

В Киеве двух пассажиров сняли с самолета Киев — Анталия из-за того, что они отказались надеть защитные маски. Ранее в Сумах пьяная пассажирка троллейбуса избила кондуктора из-за замечания по поводу отсутствия маски.

Как сообщила свидетельница инцидента Леся Войтицкая в своем Facebok, конфликтная ситуация возникла из-за того, что супруги-туристы отказались соблюдать масочный режим в самолете, в грубой форме отреагировав на озвученные требования.

«Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы», — написала Войтицкая.

В результате рейс задержался на час.

В комментариях пользователи соцсети поддержали решение пограничников снять с рейса скандалистов:

Ранее сообщалось, что в Одессе на торжестве собрались тысячи людей без медицинских масок.

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