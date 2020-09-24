Перенес 30 операций: умер раненный снайпером боец ВСУ

В 503-м отдельном батальоне морской пехоты, чьи позиции позиции под Шумами на Донбассе собирались «инспектировать» с представителями ОРДЛО, сообщили о смерти побратима — Константина Оверко.

«Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Ночью 24 сентября Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего. Брат, мы отомстим! R.I.P.», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе Песок в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Фото со странички 503 ОБМП в соцсетях.



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