Перенес 30 операций: умер раненный снайпером боец ВСУ
В 503-м отдельном батальоне морской пехоты, чьи позиции позиции под Шумами на Донбассе собирались «инспектировать» с представителями ОРДЛО, сообщили о смерти побратима — Константина Оверко.
«Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе Песок в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих из состава Объединенных сил.
Фото со странички 503 ОБМП в соцсетях.
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