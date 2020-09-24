Подозреваемый в убийстве девушки-фармацевта, crime.fakty.ua/356 407 задержанный накануне в Одессе, вскрыл в аптеке сейф, откуда похитил 70 тысяч гривен. Об этом сообщили в региональном главке Нацполиции. Как уточнили в департаменте уголовного розыска, в ночь на 23 сентября в помещение аптеки зашел ее бывший работник, уволенный в августе текущего года.

По данным полиции, мужчина влез в долги перед банком и кредитными учреждениями, и «ничего лучше, чем ограбление аптеки, он не придумал».

«Злоумышленник, видимо, решил, что ограбить аптеку, в которой знал расположение каждой полочки, не говоря уже о сейфе и „тревожной“ кнопке, — неплохой вариант. На пути негодяя встала 21-летняя девушка-фармацевт…» — добавили в департаменте.

К слову, она совмещала работу с обучением в медицинском вузе.

Мучившийся «финансовой жаждой» мужчина нанес невинной жертве 36 колото-резаных ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Затем убийца открыл сейф, из которого похитил 70 тысяч гривен.

Подозреваемый в убийстве

Задержанному вчера подозреваемому сообщено о подозрении. На данный момент правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что убийство было совершено в помещении аптеки, которая работает в круглосуточном режиме, но в вечернее время и ночью ее входные двери заперты. Отпуск препаратов производится через небольшое окошко. Злоумышленник, вероятно, зашел с другого входа — со стороны подъезда.

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