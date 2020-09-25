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В Кировоградской области массово появились листовки с призывами отделиться от Украины

2:22 25 сентября 2020
Сепарская листовка

В ночь на четверг в городе Знаменка Кировоградской области на столбах массово появились листовки с сепаратистскими призывами, как-то: создать «народную республику» и отделиться от Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фотографии листовок попали в соцсети. Пользователи возмутились сначала из-за их содержания, а потом — из-за причины появления. Через несколько часов после скандала в соцсетях СБУ сообщила, что листовки расклеили в рамках антитеррористических учений.

«По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в пределах наших учений. Патрульные задержали уже «виновников-диверсантов», — пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

Сейчас на столбах в Знаменке не осталось ни одной сепаратистской листовки. Большинство из них сорвали горожане. Оставшиеся убрали коммунальщики.

Учения в Знаменке продолжаются и еще могут преподнести горожанам сюрпризы.

Так как в СБУ заявили, что сценарий этих учений никому не известен, все службы в городе «затаили дыхание» и приготовились реагировать на возможные вызовы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе патриоты «художественно» пресекли провокацию любителей «русского мира».

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В Кировоградской области массово появились листовки с призывами отделиться от Украины

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