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Происшествия

В Прикарпатье отравилось более сотни человек: что произошло

10:12 25 сентября 2020
Капельница

В Ивано-Франковской области после визита в одну из столовых города Коломыя отравился 101 человек. Ранее на Ровенщине еда в школьной столовой или вода стали причиной отравления почти 70 учеников.

Как сообщают в главном управлении ГосЧС в Ивано-Франковской области, предварительный диагноз у сотни пострадавших — кишечная инфекция.

«44 человека госпитализированы, 57 человек находятся на амбулаторном лечении», — отметили в чрезвычайной службе, добавив, что все пострадавшие посещали столовую ООО «Леони». Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком гости свадьбы заразились сальмонеллезом — возбудитель Salmonella был в рулетах, которые подавали к столу.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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