Под Харьковом разбился самолет с курсантами, есть жертвы (видео)
В Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа — по предварительным данным, упал транспортный самолет Ан-26 с курсантами. Напомним, в мае военный вертолет разбился в России.
Видео в харьковских пабликах публикуют очевидцы.
По словам местных жителей, на военном аэродроме проводились учения, во время которых на посадку шли сразу несколько самолетов, один из них рухнул.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется, однако в СМИ уже появились сообщения о жертвах. Так, одно из изданий сообщило о двух погибших, другое — о десяти.
На место инцидента отправилась поисковая группа. Там также работают шесть подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожарные наряды аэропорта «Чугуев», медики и полиция.
Губернатор Алексей Кучер сообщает, что в упавшем самолете есть выжившие, их госпитализировали с ожогами 90% тела.
Всего, по предварительным данным, на борту находились 2 курсанта и 3 офицера Минобороны.
Напомним, 12 сентября на Сумщине погиб пилот легкомоторного самолета, который обрабатывал поле.371
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