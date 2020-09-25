Под Харьковом разбился самолет с курсантами, есть жертвы (видео)

В Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа — по предварительным данным, упал транспортный самолет Ан-26 с курсантами. Напомним, в мае военный вертолет разбился в России.

Видео в харьковских пабликах публикуют очевидцы.

По словам местных жителей, на военном аэродроме проводились учения, во время которых на посадку шли сразу несколько самолетов, один из них рухнул.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, однако в СМИ уже появились сообщения о жертвах. Так, одно из изданий сообщило о двух погибших, другое — о десяти.

На место инцидента отправилась поисковая группа. Там также работают шесть подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожарные наряды аэропорта «Чугуев», медики и полиция.

Губернатор Алексей Кучер сообщает, что в упавшем самолете есть выжившие, их госпитализировали с ожогами 90% тела.

Всего, по предварительным данным, на борту находились 2 курсанта и 3 офицера Минобороны.

Напомним, 12 сентября на Сумщине погиб пилот легкомоторного самолета, который обрабатывал поле.

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