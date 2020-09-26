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Происшествия

Ранил женщину — «отжал» BMW: полиция спустя сутки задержала виновника переполоха в Харькове (фото, видео)

19:36 26 сентября 2020
Задержание

В субботу, 26 сентября, полиция задержала подозреваемого в совершении резонансного преступления в центре Харькова.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, происшествие произошло в пятницу, 25 сентября, когда средь бела дня мужчина напал на женщину, и ранил ее выстрелом из пока неустановленного оружия. Затем он завладел автомобилем BMW, принадлежащим раненой, и скрылся на нем.

В Харьковской области ввели полицейскую операцию «Сирена» в результате авто в течение получаса нашли на улице Минской.

На следующий день при отработке территории Шевченковского района правоохранители обнаружили мужчину, который похож по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Задержанный оказался ранее не судимым 46-летним жителем Харьковского района.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области стрельба произошла во время драки кандидатов в депутаты.

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