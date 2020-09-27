28.18 / 28.32 32.66 / 32.97
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар (видео)

23:46 27 сентября 2020
Пожар под Краматорском

Пока в воскресенье, 27 сентября, на юге страны бушевал разрушительный ураган, на востоке, в Донецкой области произошел масштабный лесной пожар.

Огонь вспыхнул вечером на Васильковском пустыре, написал на странице в Facebook мэр города Краматорска Андрей Панков.

«На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер», — написал он.

По словам городского головы, пока причина возгорания не установлена, но факты указывают на то, что пожар мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

«Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь с пятницы на субботу в Житомире произошел масштабный пожар на мусорной свалке. Возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов возникло на площади 400 кв. м и усугублялось сухой погодой, сильным ветром и невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. Сотрудникам ГСЧС не удавалось обеспечить подачу воду к некоторым очагам горения.

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
татьяна навка и ани лорак

Ани Лорак оказалась «человечком» в команде жены пресс-секретаря Путина

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Подружки Налчаджиоглу

Экс-муж Ани Лорак «отметил» день рождения бывшей на яхте с красотками

галустян

Комик Галустян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании войны

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер