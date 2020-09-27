В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар (видео)

Пока в воскресенье, 27 сентября, на юге страны бушевал разрушительный ураган, на востоке, в Донецкой области произошел масштабный лесной пожар.

Огонь вспыхнул вечером на Васильковском пустыре, написал на странице в Facebook мэр города Краматорска Андрей Панков.

«На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер», — написал он.

По словам городского головы, пока причина возгорания не установлена, но факты указывают на то, что пожар мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

«Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь с пятницы на субботу в Житомире произошел масштабный пожар на мусорной свалке. Возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов возникло на площади 400 кв. м и усугублялось сухой погодой, сильным ветром и невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. Сотрудникам ГСЧС не удавалось обеспечить подачу воду к некоторым очагам горения.

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