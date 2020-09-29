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Происшествия

В Киеве патрульный успел схватить за руку женщину-самоубийцу, спрыгнувшую с 15-го этажа (видео)

20:13 29 сентября 2020
Дом

В столице полицейский в последний момент успел спасти женщину, предпринявшую попытку самоубийства. Ранее под Одессой из окна четвертого этажа выпрыгнула финансист воинской части.

Как сообщает первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook, правоохранители Павел Боярчук и Александр Головицкий прибыли на вызов по поводу возможной попытки самоубийства женщины.

«Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоправимое решение, поэтому полицейский побежал на 15-й этаж что было сил. Патрульный чудом успел. На его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного Павла Боярчука — он успел схватить ее за руку и удержать», — написал Алексей Белошицкий.

Женщина сопротивлялась, но с помощью соседей полицейскому удалось затащить неудавшуюся самоубийцу на балкон, затем ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге насмерть разбилась школьница-отличница.

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В Киеве патрульный успел схватить за руку женщину-самоубийцу, спрыгнувшую с 15-го этажа (видео)

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