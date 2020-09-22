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Происшествия

Трагедия в Кривом Роге: 13-летняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

4:55 22 сентября 2020
Кривой Рог

Во вторник, 21 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области из окна 12-го этажа выпала 13-летняя девочка. Как и в подобном случае в Киеве, по прибытию медиков подросток уже не подавала признаков жизни.

О трагическом инциденте рассказывает местное издание «Первый городской».

Согласно его информации, все случилось около 17:30 в Покровском районе Кривого Рога на улице Николая Свитальского.

Известно, что девочка была дома с младшим братом.

О погибшей известно, что она училась в КНВК № 35 в 7-м классе. Девочка хорошо училась, ее семья вполне благополучная. В этот день она была на занятиях, хорошо общалась с одноклассниками и учителями. Ничего в ее поведении не предвещало беды.

По одной из версий, которая рассматривается правоохранителями, падение было несчастным случаем. Девочка делала фото на фоне высоты и не удержалась в оконном проеме.

В то же время шесть дней назад она опубликовала у себя в Instagram пост со словами «сейчас или никогда». Возможно, истину установят психологи и правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько дней назад в Хмельницком двухлетний ребенок выпал из окна детского сада на асфальт и тяжело травмировался. У малыша зафиксировали перелом свода черепа, он находится в реанимационном отделении. Воспитательница Светлана Угольник, во время работы которой в группе и произошел инцидент, от комментариев отказалась, но при этом отметила, что виновной в случившемся с мальчиком себя не считает.

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