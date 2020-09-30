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Происшествия

В Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США

17:12 30 сентября 2020
Полицейский

В среду, 30 сентября, в Киеве получила травму головы и вскоре умерла сотрудница посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом отдел коммуникации полиции Киева сообщает в своем Facebook.

Сотрудницу посольства США прохожие нашли на улице Киева в бессознательном состоянии — это произошло около полудня в Шевченковском районе, возле железнодорожных путей. У женщины была травма головы. Сотрудницу посольства госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен темноволосый мужчина ростом 190−200 см, 30−40 лет. Организованы его поиски.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пропал 20-летний гражданина Нигерии, который приехал в Украину из Порт-Харкорт, чтобы учиться в Сумском государственном университете.

Фото: Facebook / Полиция Киева

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