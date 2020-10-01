Стреляют "трассерами": стало известно, как боевики поджигают траву и деревья на Луганщине

Российские наемники на Донбассе осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ возле Станицы Луганской, чтобы поджечь сухостой на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает «Украина 24».

«У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы „трассеры“, то есть намеренно поджигалась трава», — цитирует канал губернатора.

Эту же информацию подтвердили в РГА Станицы Луганской в Facebook.

«По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ», — сообщили в районной администрации.

Отмечается, что в результате провокаций возникают новые очаги пожаров.

Чтобы оперативно потушить пламя, власти намерены привлечь авиацию: 2 самолета и вертолет находятся в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.

«Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно запрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет», — заявил глава Луганской ОГА.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на четверг в Луганской области зафиксированы 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Три человека погибло, еще трое пострадавших были госпитализированы. В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Фото: https://t.me/ukraina24tv/

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