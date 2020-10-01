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Под Одессой подросток покончил с собой из-за проблем со здоровьем

22:14 1 октября 2020
Железнодорожные пути

Под Одессой покончил с собой 16-летний юноша — он лег под колеса поезда на пригородной станции «Выгода». В полиции установили, что погибший испытывал проблемы со здоровьем и говорил, что хочет свести счеты с жизнью.

От полученных травм он скончался на месте.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, которые повлекли смерть человека».

Напомним, на днях в Киеве погиб молодой «зацепер» — он попал под поезд, пытаясь проехаться на вагоне.

Фото od.oblast.online/

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